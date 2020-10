Kloakerne skal have strømper på

Nykøbing: Der opstår let trafikale irrotationsøjeblikke, når man som bilist triller ad Isefjordsvej i Nykøbing i disse dage. Kæmpe lastbiler og store maskiner med gigantiske slanger puster og damper, og fylder op på en del af vejbanen, så trafikken på de mest trafikerede tidspunkter må styres med lysregulering. Andre steder kan der være opsat p-forbud, og mange trafiklanter har nok undret sig over, hvad der dog er galt med kloakerne. Det er Odsherred Forsyning, som arbejder i kloaknettet, og de lover i en pressemeddelelse, at den gør hvad den kan, for at mindske generne for forbrugere og forbipasserende. Det der er gang i, er en såkaldt »strømpeføring«, hvor en stor strømpelignende slange af et filtlignende materiale stikkes ned i kloaken. Strømpen bliver ført ind i røret i en blød form, hvorefter man hærder den med varme, så den bliver hård og slidstærk. Fordelene ved strømpeforing er, at man renoverer uden opgravning, og at arbejdet går hurtigere og er billigere, end hvis man skulle grave hele strækningen op.