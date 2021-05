Send til din ven. X Artiklen: Klinik-projekt med erfaring fra Odsherred breder sig til hele verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klinik-projekt med erfaring fra Odsherred breder sig til hele verden

Odsherred - 05. maj 2021 kl. 20:54

Odsherred Kommune og Region Sjælland står bag NærKlinikken i Odsherred, hvor man så at sige vender sundhedsvæsenet på hovedet for kronisk syge. I stedet for man som patient skal hen til sundhedsvæsenet, er NærKlinikken designet til at komme hjem til borgeren, når der er behov for det. Borgeren måler selv sin helbredstilstand derhjemme og er i kontakt med NærKlinikken via en tablet. Derved bliver borgeren »kaptajnen for sin kroniske tilstand«. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Nu er dette samarbejdes resultater udgangspunkt for et nyt EU-projekt. Ny, datadrevne it-løsninger bliver udviklet til at understøtte kronikere i eget hjem i projektet, der kaldes SMILE, som skal overføre metoderne fra NærKlinikken til Holland, Norge og Canada samt udvikle nye, digitale metoder til at understøtte den kronisk syge borgers liv i eget hjem endnu bedre.

- Vi arbejder hver dag med at forfine og målrette vores sundhedstilbud, så borgerne får den bedste behandling. I NærKlinikken er vi kommet langt med at bruge it-løsninger til at understøtte den helt målrettede, personlige behandling. Det er godt, at EU har fået øje på det, siger Mahad Huniche, der er direktør i Region Sjællands afdeling for Data og udviklingsstøtte.

SMILE står for SMart Inclusive Living Environments, der omtrent kan oversættes til kloge, inkluderende livsmiljøer. Det teknologisk setup sikrer, at sygeplejersker og læger træder omgående til og starter medicinske akutbehandlinger, hvis der er tegn på forværring. På den måde kan langt de fleste forværringer behandles tidligt i opløbet, og risikoen for akut indlæggelse bliver sat markant ned.

Cirka fem procent af danskerne har svær kronisk sygdom, men selv om gruppen er lille, bruger den omkring halvdelen af det samlede offentlige sundhedsbudget.

- Denne skævhed er desværre voksende, og det er derfor en af de største trusler imod det eksisterende sundhedsvæseners bæredygtighed i hele den vestlige verden. Nytænkning og innovation er bydende nødvendigt, og her kan metoderne fra NærKlinikken være en del af løsningen. Det er vi stolte over, og vi glæder os meget til at være med i SMILE-projektet, siger Mahad Huniche.

De hidtidige resultater viser, at NærKlinikkens patienter får det bedre og er mere trygge. De behøver ikke længere at gå til så mange kontrolbesøg på forskellige hospitaler, og en væsentlig del af akutindlæggelserne undgås. Det samlede sundhedssystem sparer desuden betydelige ressourcer.

I det daglige samarbejder NærKlinikken med blandt andet Holbæk Sygehus, almen praksis i kommunen og den lokale Lungeforening. Udover at være det metodiske udgangspunkt for projektideen for SMILE, skal Region Sjælland også teste de nye løsninger, der udvikles i projektet. Københavns Universitet spiller en nøglerolle i projektet med forskning i og viden om borgerens teknologiparathed. Appinux, som leverer monitoreringsplatformen i Nærklinikken, er den tredje, danske partner.