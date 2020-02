Se billedserie Maj D har været mange steder i verden. Hun ville bygge et trætophus, men endte med et sommerhus og en gård på Odden - og hun har det, som om hun har fundet hjem. Foto: Niels Sørensen

Klimaspruttens mor fylder fyrre år

Odsherred - 13. februar 2020 kl. 15:52 Af Niels Sørensen

Den 2. august 2018 fik Yderby Lyng på Sjællands Odde en ny indbygger. Kunstneren Maj D, som fylder 40 den 14. februar, havde købt den gamle gård og det dertil hørende sommerhus, der ligger på grunden omtrent for enden af Grøftekanten med udsigt over Sejerøbugten og Odden Færgehavn. Her gik hun straks i gang med at skabe det kreative fristed for kunstnere, kaldet »YdreLand«.

- Den proces er sådan set stadig i gang, og det håber jeg, den bliver ved med resten af mit liv. Altså, ikke nødvendigvis med hensyn til renovering, men alt det andet, fortæller Maj D og ler og fortsætter:

- Jeg føler, jeg er kommet hjem. Sådan har jeg aldrig haft det før.

Klimasprutten. Foto: Henrik Uhre-Prahl



Det var også her hun i løbet af foråret 2019 lavede skulpturen »Klimasprutten« sammen med eleverne fra Odden Skole. Klimasprutten, som er lavet af plastikaffald fundet i naturen, blev hurtigt kendt, for den stod sommeren over på molen på Odden Havn og mindede alle om, at vi skal tage bedre vare på miljøet. Nu står den på havnen i Århus.

Tilfældighedernes spil YdreLand er blevet til som følge af en række tilfældigheder.

- Historien er, at jeg gerne ville bygge et trætophus, og jeg rejste land og rige rundt for at finde det rigtige sted og besøge nogen af dem, der havde bygget et trætophus. Så kom jeg herud for at lede efter en grund, hvor jeg kunne bygge det, men der var ikke noget, der passede til mine ideer. Jeg er kørt forbi her mange gange. Jeg kommer fra Århus og har boet i København, og jeg syntes, her var skønt. Og billigt, fortæller Maj D og fortsætter:

- Da jeg så ikke fandt noget på en af mine udflugter, parkerede jeg bilen og gik en tur - og så forelskede jeg mig i det her sommerhus. Det var først senere, det gik op for mig, sommerhuset hørte med til gården, men da var den blevet solgt. Det blev jeg enormt ked af, for jeg havde forelsket mig i stedet her. Ved en ren tilfældighed tjekkede jeg alligevel ejendomsmægleren på nettet og opdagede, at der måtte være gået noget galt i hushandlen, for gården var til salg igen. Og så købte jeg mit sted.

Klimaspruttens skelet på Ydreland.



Kunsten blev næret i Århus Maj D - »D« står for Dørup - er cand.mag i pædagogik fra Københavns Universitet og har selv undervist samme sted. Nu underviser hun ind imellem på universitetspædagogikum på DTU. Hendes kunstneriske uddannelse er fra kunstskolen Ignatius og Master in Fine Arts, Middlesex University, London.

- Både min mor og far har altid været meget logisk-rationelle, ligesom mine to yngre brødre. Min far døde i 2006 af kræft og var læge, og min mor er intensiv sygeplejerske. Selv om de altid har støttet mig i min kunst, er jeg den eneste i familien, der er gået den humanistiske og kunstneriske vej. Min farfar malede dog en del i sin fritid, siger Maj D.

Hun mener, at kunsten blev næret i hende i fødebyen Århus på Rudolf Steiner-skolen, hvor hun gik.

En form for aktivisme - Min kunst er en form for aktivisme. Jeg vil gerne være med til at skabe bevidsthed om vores miljø og samtidig gøre en forskel for udsatte børn og unge, og min plan er at gøre det i meget større skala og med langt flere involverede end hidtil. Og gerne med landets børn og skoler som primus motor. Jeg ved både fra pædagogisk teori og fra min egen erfaring, at kunstnerisk skaben er et formidabelt redskab til at forvalte og udvikle følelser, især de svære af slagsen, siger Maj D.

Hun arbejder for tiden blandt andet på at realisere, hvad hun kalder for et landsdækkende genbrugsplastik-megaværk.

Maj D. Foto: Stefan Andreasen



- Det skal skabes sammen med børn fra hele landet. Det må gerne blive så stort, at det vil kunne ses fra et luftfoto, siger Maj D.

Borgmester Thomas Adelskov ved den officielle indvielse af Klimasprutten. Foto: Henrik Uhre-Prahl