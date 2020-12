Klimaplanen frem mod 2023

Klima-og miljøudvalget godkendte forleden klimaregnskabet for 2019, og man så samtidig nærmere på et udkast til handleplan for klimaudvalget.

Odsherred Kommune indgik i 2010 en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere den årlige CO2-udledning med to procent inden for kommunens eget område.

-Det er fint nok, at man ser år for år, hvordan det er gået. Men det er også godt at få et perspektiv på indsatserne, som der både skal være økonomi til, og som kan lade sig gøre. Men perspektivet skal også være med til at presse organisationen en lille smule, siger Vagn Ytte Larsen, som også peger på, at der er indsatser at gøre uden for selve det kommunale regi, blandt andet i forhold til de mange sommerhuse.