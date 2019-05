Se billedserie Dorthe Luccat var med til at arrangere vælgermødet.

Klimadebat i Stenstrup: Enige om krisens alvor, men ikke om løsningerne

Odsherred - 21. maj 2019 kl. 09:18 Af William Springer og Alina Jensen, elever på Vallekilde Højskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klimaet var omdrejningspunktet da en række politikere mandag aften deltog i en debat i Stenstrup Forsamlingshus.

Det var ikke svært for politikerne at være enige om, at der er alvorlige udfordringer med klimaet, der skal løses, og at det skal ske hurtigst muligt. Dog kunne partierne ikke enes, når det gjaldt konkrete løsningsforslag.

- Det er ikke hver dag, at man har syv politikere samlet her i lokalsamfundet, siger Dorthe Luccat på 44 år, som har været med til at stable debat­arrangementet på benene i Stenstrup Forsamlingshus.

Hun glædede sig til at høre, hvad de forskellige partier havde på programmet.

Benny Frederiksen på 72 år, som var gæst til debatten, er bekymret for sit barnebarns fremtid.

- Jeg vil da godt have, at mit barnebarn vokser op i en verden, hvor der til at være, siger chaufføren fra Vig, som også nævner sin bekymring på internationalt niveau.

Den 72-årige gæst ved godt, at Danmark ikke er et stort land, men håber, at landets viden om blandt andet vindmøller kan bidrage til klimaløsninger:

- Vi har en knowhow, som vi skal sælge til de andre lande. Jeg synes især, at vi har gjort det godt, når det gælder vindmøller.

Netop knowhow og vindmølleparker var nogle af nøgleordene i debatten, og der var enighed om, at Danmark skal genetablere sin rolle som grønt foregangsland.

Da der blev spurgt bekymret ind til vindmøllernes placering, var partierne ikke helt enige i deres svar. Især Rasmus Horn Langhoff (S) og Eva Flyvholm (EL) pointerede, at man af økonomiske årsager bliver nødt til at placere nogle vindmøller på land, også selvom det kan skabe gener for nogle bydele i Danmark. Her lagde partierne især vægt på, at det er gener, som man skal acceptere for det store klimatiltag.

Det blev modsagt af Jesper Wienmann Hansen (K) og Jacob Jensen (V), som helst så, at vindmøllerne bliver placeret ude på havet, hvor de er til mindst mulig gene for beboerne i de områder, som vindmølleparkerne er planlagt at skulle placeres i.

Benny Frederiksen tvivlede på, hvad han fik ud af debatten.

- Jeg har hørt syv politikere, som ikke kunne komme frem til noget konkret. Fremover bliver de nødt til at arbejde mere sammen, lyder det lidt skuffet fra den 72-årige chauffør.

For Dorthe Luccat var debatten tankevækkende:

- Der var så mange bud. Hvis jeg kunne smelte tre-fire af politikerne sammen, ville det være helt perfekt, griner hun.