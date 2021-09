Klatreparadis i Ruwell-bygning

Odsherreds Boulders, ved Asker Svenlin, Rørvig, ønsker at omdanne Ruwell-bygning til et klatreparadis, og initiativet fortjener al mulig imødekommenhed, for er det ikke netop aktiviteter i denne retning, som Odsherred Kommune mangler? Kommunen står over for den udfordring at holde på børn og unge i kommunen, for mange unge fravælger Odsherred, fordi kommunen ikke rigtig udtrykker, at den ønsker ungdommen.