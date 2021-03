Stine Zachariassens advokat er optimistisk med hensyn til hendes sag mod Odsherred Kommune. Foto: Torben Andersen

Klar til opgør i retten om hundepension

Odsherred - 31. marts 2021 kl. 13:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Hvis Odsherred Kommune eksekverer sit påbud mod Stine Zachariassens hundepension, så vil Odsherred Kommune risikere at stå overfor et erstatningskrav på ikke under 1 mio. kr.

Det fremgår af det processkrift, som Stine Zachariassens advokat har udarbejdet til retten.

Odsherred Kommune står fast på, at hun skal lukke sin hundepension den 1. april, men da hun har anlagt en civil sag imod kommunen, mener hun, at man skal vente på denne afgørelse.

Stine Zachariassens advokat mener, at den beslutning, som miljø-og klimaudvalget tog den 10. september 2019 »skal anses som en selvstændig retsskabende forvaltningsakt«, også selv om der ikke var foretaget nabohøringer forud. I beslutningsreferatet fra mødet står: »For dispensationen fra afstandskravet i husdyrsgødningsbekendtgørelsen stemmer: Paw Pedersen, Helge Fredslund, Clark Pratt. Mod stemmer: Vagn Ytte Larsen, Kristian Petersen«. To af de syv udvalgsmedlemmer var fraværende.

Flere politikere skiftede altså holdning undervejs. Og argumentet var, at man kunne blive gjort økonomisk ansvarlig, hvis der senere kom naboklager. Odsherred Kommune havde nemlig fået udarbejdet et notat om et muligt personligt økonomisk ansvar hos politikerne. Men dette argument holder ikke, mener Stine Zachariassens advokat, som skriver: »Det er evident, at økonomiske hensyn både i relation til politikerne eller kommunen er usaglige«.

Advokaten fremhæver også, at der ikke dokumenteret støjgener fra hundepensionen. »Hertil kommer, at kommunen i 5 år har været bekendt med hundepensionen uden, at der er grebet ind overfor denne«.

Advokaten mener, at der er »rimelig udsigt til, at sagsøger vil vinde sagen«, og der bliver blandt andet henvist til en sag fra Odder Kommune, hvor der i 2020 blev givet dispensation til afstandskravet til en hundepension. Her boede adskillige naboer, tættere end 200 meter fra hundepensionen, men alligevel fik ejeren dispensation.

