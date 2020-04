Se billedserie Den nye teatersal til Odsherred Teater er tegnet af Arkitektfirmaet Christensen & Co, med Primus Arkitekter Aps, Sted Aps, Oluf Jørgensen A/S og Sweco som underrådgivere. PR-foto

Klar til ny licitation for teatersals-byggeri

Odsherred - 21. april 2020 kl. 08:12 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygningsfonden Odsherred Teater er tirsdag eller onsdag klar til at invitere en håndfuld udvalgte byggefirmaer til en ny licitation - et genudbud - for byggeriet af teatersal til Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland, oplyser formand Lars Nybjerg til dagbladet Nordvestnyt.

De byggefirmaer, der deltog i den første licitation, men ikke vandt, vil blive inviteret, plus et par andre firmaer, blandt andet det rekonstruerede B. Nygaard Sørensen A/S, der opstod efter det gamle selskabs konkurs 30. januar.

Det oprindelige B. Nygaard Sørensen A/S vandt den første licitation på teatersals-byggeriet og har også bygge Borren - Højby Kultur & idrætscenter i Odsherred.

Bygningsfonden annullerede den første licitation, trods langvarige forhandlinger med det dengang nyligt rekonstruerede B. Nygaard Sørensen.

Det var dog umuligt at opnå et sikkert juridisk grundlag for en tredjeparts-aftale med rekonstruktionen af B. Nygaard Sørensen A/S og kurator for konkursboet, og Bygningsfonden Odsherred Teater valgte at annullere licitationen og gå i genudbud.

Lars Nybjerg har tidligere udtalt til dagbladet Nordvestnyt, at tavlen er vasket ren forud for genudbuddet.

- Vi starter helt forfra og kigger alle indkomne bud grundigt igennem. Alle skal have en fair chance, lød det fra Lars Nybjerg.