I marts 2019 tog man det første spadestik til første etape af boliggbyggeriet på Vig Bakke. På mandag begynder anden etape med endnu et første spadestik. Foto: Mie Neel

Klar til ny etape på bakken: Alle andelsboliger solgt inden byggestart

De 24 andelsboliger, heraf 12 på 88 m² og 12 på 102 m², er magen til boligerne i 1. etape, bortset fra, at alle boliger i denne etape er i stueplan, og at der til disse boliger er tilknyttet et fælleshus.