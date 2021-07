Sommerhuskloakering i Odsherred er et omfattende projekt, og først efter 2040 vil alle sommerhusområder være tilknyttet offentlig kloak. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik UHre-Prahl

Klar til ny etape - nu skal disse sommerhusområder kloakeres

Odsherred - 26. juli 2021 kl. 06:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Knapt er sommerhuskloakeringen på Hønsinge Lyng overstået, før næste fase banker på døren for Odsherred Forsyning.

Lige nu arbejder man på at få reetableringen færdiggjort, og to medarbejdere fra Per Aarsleff A/S vil kunne opleves i området, da de arbejder med støbning omkring nogle af de pumpestationer, der er placeret i vejene.

Det betyder dog ikke, at der er dømt sommerpause i Odsherred Forsyning, for allerede i denne sommer venter næste sommerhusområde på at blive kloakeret.

Fase tager tre år

Det næste sommerhusområde, der står for tur er Vig Lyng Nord og Ellinge Lyng. Her starter Aarsleff op midt i august. Et arbejde der først forventes afsluttet i 2024.

Ud af Odsherreds 26.000 sommerhuse er 5.000 kloakeret.

- Vi begynder i august og frem mod 2024 kloakerer vi yderligere 1200, oplyser direktør Fanny Villadsen.

Før arbejdet kan gå i gang, skal grundejerne gøre sig visse forberedelser, blandt andet skal beplantningen ud til vejen beskæres, så de store lastbiler kan komme frem.

Den information er i skrivende stund på vej ud - måske på hesteryg - til de berørte grundejere.

Det er nemlig Odsherred Rideklub, der mod et beløb fra Odsherred Forsyning, har fået opgaven med at dele informations-flyers ud i området, i stedet for Post Nord.