Klar til mere fleksibel arbejdsuge

De ansatte i Børnehuset Fårevejle og Skovinstitutionerne i Nykøbing er klar til at indlede et pilotprojekt om nye fleksible arbejdsformer, herunder en 4-dages arbejdsuge.

Økonomiudvalget fik en orientering om sagen forleden, og politikerne fik præciseret, de ønsker at blive holdt løbende orienteret om, hvordan det går med projektet. Forældrebestyrelserne for de berørte institutioner er også blevet inddraget i processen.

I projektet skal der, udover skemalægningen, også arbejdes med at få computere til medarbejderne, så de blandt andet har mulighed for at arbejde hjemmefra. Man vil i projektet også forsøge sig med at begrænse aftenmøderne. Der er afsat 0,4 mio. kr. til pilotprojektet.

- Det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer ud af dette. Da vi i sin tid vedtog at indføre fleksibel arbejdstid og 4-dages arbejdsuge for administrationen, pegede vi på, at dagtilbudsområdet skulle være det næste. Hovedudvalget har arbejdet med sagen, og der har været holdt møder med ansatte og forældrerepræsentanter for at se, hvordan kan tage hul på en mere fleksibel arbejdsuge, siger Thomas Adelskov, som lægger op til en diskussion om, hvorvidt en tilsvarende proces snart kan indledes på nogle plejecentre.