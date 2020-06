Provst Karin Bundgaard Nielsen synes, at menighedsrådene i Odsherred Provsti arbejder harmonisk og med et ønske om at få tingene til at fungere tilfredsstillende. Foto: Torben Andersen

Klar til menighedsrådsvalg

- Menighedsrådene dækker mange ting, som næsten kræver et professionelt niveau. De er jo også arbejdsgivere for ansatte i kirken, dog ikke præsterne, som er ansat af Kirkeministeriet. Det er vigtigt, at der i menighedsrådene sidder nogle særlige kompetencer om kirkens mange områder, men det er også vigtigt, at menighedsrådene afspejler det folkelige og det nærdemokratiske. Folk skal interessere sig for kirken og lokalområdet, siger Karin Bundgaard Nielsen, som oplyser, at menighedsrådenes regnskab nu nærmest er blevet professionaliseret.