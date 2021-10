Klar til flere boliger i Vig

Kommunen har fået en ansøgning fra Jesper Jensen, via Tolstrups Tegnestue ApS, om at få udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for at udvikle et tæt-lav boligområde med seks dobbelthuse, i alt 12 boliger, på Møllevej i Vig. Et flertal i miljø-og klimaudvalget var positivt stemt for ansøgningen.

-Næsten alle byer er inde i en god udvikling i øjeblikket. Der er ikke mange boliger til salg. Hvis du forsøger at finde at sted at bo i Vig, så er der ingen boliger. Der er et behov for boliger. Og når der kommer nogen, der gerne vil investere i boliger, så go for it, forklarer udvalgsformand Paw Pedersen (DF).