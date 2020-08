Politisk flertal anbefaler, at der kan etableres flere boliger ved Getsøvej. Grafik: Odsherred Kommune

Klar til boliger ved Getsøvej

Odsherred - 12. august 2020

Et flertal i miljø-og klimaudvalget, bestående af DF, Venstre og Socialdemokratiet, anbefalede tirsdag byrådet at vedtage et lokalplanforslag for Getsøvej 5 og 17 i Nykøbing.

Forslaget vil åbne op for, at der kan etableres boliger i området, og OK Fonden afholdt tidligere på året et informationsmøde om boligplanerne.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og ikke mindst de nærmeste naboer har udtrykt stor bekymring ved udsigten til flere boliger. Også DN Odsherred har udtalt modstand imod projektet, men i udvalget var det alene Enhedslisten, der stemte imod forslaget.

Udvalgsformand Paw Pedersen (DF) fortæller, at udvalget har lyttet til høringssvarenes bemærkninger om især vandforholdene og diverse indbliksgener.

- Udvalget vil have, at der skal tages hensyn til disse indvendinger. Men i det store hele godkendte vi forslaget, siger Paw Pedersen.

Han fremhæver, at lokalplanen vil sikre byudvikling i Nykøbing.

- Vi følger på denne måde vores kommuneplan. Nu får vi mulighed for at etablere et lækkert boligområde i grønne omgivelser, siger Paw Pedersen.