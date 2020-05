Foto: Per Jensen

Odsherreds natur er er tænkt ind i den kultur- og fritidsstrategi, som kultur- og folkeoplysningsudvalget nu har sendt til byrådet til endelig godkendelse. Foto: Per Jensen

Artiklen: Klar til at tænke nyt

Det var en glad formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, der på tirsdagens skype-møde i udvalget fik et ja til den strategi, som udvalget har arbejdet med i flere år.

- Jeg er faktisk lidt stolt over det, vi er nået frem til, og det er bestemt ikke fluffy ord på et stykke papir, men en retning for kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, understreger udvalgsformand Gitte Hededam (S).