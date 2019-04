Klar til at sælge sommerhuse

- Der er ingen tvivl om, at vores primære kundegruppe er københavnere, som bor i lejlighed. Det er et ønskescenarie for mange kunder også at have et sted, hvor der er lidt højere til himmelen. De fleste københavnere har ikke råd til at købe en større lejlighed eller et hus i København, men de vælger så at kombinere lejligheden med et sommerhus, siger han.