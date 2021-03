Byrådet skal i aften tage stilling til, om der skal indledes en lovliggørende lokalplan for to virksomheder på Dragsmøllevej i Hørve. Foto: Preben Moth

Klar til at finde løsning

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 09:49 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Manglende fælles fodslag mellem to virksomheder og nogle naboer står ifølge Odsherred Kommune i vejen for, at der bliver etableret en lovliggørende lokalplan på Dragsmøllevej.

Men byrådet ser på sagen igen i aften, og står det til Jonas Jørgensen, som ejer JJ Entreprenør & Anlæg, den ene af de to virksomheder, så bør det være muligt at finde en løsning. Jonas Jørgensen ærgrer sig over, at det i Nordvestnyt, ifølge ham, er kommet til at fremstå, som om, at det er hans virksomhed, der forhindrer en løsning.

- Vi har et fint forhold til vores naboer, bortset fra en enkelt. Den nærmeste nabo hører os aldrig. Vi stoppede for eksempel med at brænde bål, efter at nogle naboer længere nede ad vejen ringede for at sige, at røgen gererede dem, siger Jonas Jørgensen, som mener, at langt de fleste naboklager vedrører det andet firma, Odsherred Have & Anlæg. Dennes ejer, Per Skou Larsen, har tidligere sagt til Nordvestnyt, at naboklagerne kun vedrørte JJ Entreprenør & Anlæg.

Sagen har også optaget sindene på de sociale medier.

- Men her er næsten alle jo med os. Vi har blandt andet tilbudt naboen hegn og en støjmur, siger Jonas Jørgensen, som håber, at sagen når frem til en løsning med en lovliggørende lokalplan.

- Det vil være en skidt forretning for Odsherred, hvis vi må flytte. Jeg har kastet over tre millioner kroner i virksomheden, fordi jeg tror på den. Jeg har hele tiden været klar til at forhandle med naboen, men jeg synes, ikke, at naboen indtil videre hare været indstillet på at indgå et kompromis. Det må kunne lade sig gøre at finde en mindelig løsning for alle parter, siger Jonas Jørgensen.