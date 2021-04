Klar, parat, genåbning

- Det er en større logistisk opgave, fordi vi skal undervise halvdelen på skolerne, men også skal stå for virtuelle undervisning af de elever, som er hjemme, fortæller skoleleder for Asnæs, Fårevejle, Hørve, Egebjerg, Odden og Nykøbing skoler, Jørgen Schandorff.

Der bliver undervist efter nødundervisningsreglerne. Det betyder, at enkelte fag som for eksempel svømning og musiske fag aflyses helt, og skoledagenes længde er tilpasset de særlige omstændigheder.

- Det er tæt på normalt, og det giver helt andre muligheder for undervisning, når vi har eleverne inde på skolen igen, siger han.

- Jeg er helt sikker på, at de dygtige afdelingsledere og personalet ude på skolerne nok skal få det til at fungere. Det bliver dejligt og skønt, at få alle eleverne tilbage, siger han.