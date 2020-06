Klar besked: Minister, lav din beslutning om

I brevet skriver borgmesteren endvidere, at lukningen af skolen i Nykøbing er i modstrid med regeringens udmeldinger om, at videregående uddannelser skal være spredt ud i landet, og at det klinger huldt når man fra folketinget taler om bedre balance mellem by og land, og samtidig lukker skoler som den i Odsherred.

Borgmesteren sender også sin undren over, at man lukker skoleafdelingen i Nykøbing med den begrundelse, at der skal spares penge til uddannelse, når der samtidig findes en uopsigelig lejekontrakt, der binder skolen til at betale næsten to mio. kr. i tomgangsleje de næste to år, hvis ikke Bygningsstyrelsen kan finde en anden statslige lejer. Borgmesteren slutter brevet af med en opfordring til kulturminister ,Joy Mogensen (S), om at omgøre beslutningen om at lukke Den Danske Scenekunstskole i Nykøbing.