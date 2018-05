Lundbecks nye lokalplan kan ikke udnyttes, for planklagenævnet har sat den på pause. Foto: Per Jensen

Klagenævn sætter Lundbeck-udvidelse på pause

Odsherred - 04. maj 2018

Modstanden mod medicinalvirksomheden Lundbecks planer om i fremtiden at udvide fabrikken i Lumsås er ikke stoppet, og planklagenævnet har givet modstanderne anledning til at fejre.

I en delafgørelse fra den 24.april har planklagenævnet besluttet at stoppe for lokalplanens udnyttelse mens klagenævnet tager stilling til en række klager. I sin afgørelse skriver planklagenævnet blandt andet, at Odsherred Kommune »ikke har inddraget hensynet til risikoen for større uheld i forbindelse med lokalplanen, selvom der er mindre end 500 meter fra risikovurderingen til nærmeste by, herunder helårsboliger og sommerhuse.«

Klagenævnet slår fast, at på grund af Lundbeck-fabrikkens særlige karakter samt de risici der kan være forbundet med en eventuel udvidelse af virksomheden, mens klagesagen verserer, betyder, at klagen skal have opsættende virkning.

Hos Lundbeck i Lumsås, tager direktøren, Steen Søgaard, klagesagen ganske roligt.

»Planklagenævnet har lavet en delafgørelse om opsættende virkning. Normalt har sagsbehandling af en lokalplan ikke opsættende virkning, men denne delafgørelse betyder, at den nye lokalplan ikke kan udnyttes mens sagsbehandlingen af klagerne pågår. Det forventede tidspunkt for endelig afgørelse i forhold til lokalplanen i planklagenævnet er ukendt, og dermed er udkommet jo også ubekendt,« siger han til Nordvestnyt og fortsætter:

»Lundbeck er optaget af at udvikle og producere lægemidler og forbedre livskvaliteten for psykiatriske og neurologiske patienter, og vi har indrettet os med flere fabrikker, så vi står ikke med konkrete planer for større udvidelser, og dermed er der ikke noget akut behov for at udnytte lokalplanen, så på kort sigt har denne delafgørelse ikke nogen betydning for Lundbeck.«