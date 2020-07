Klagenævn afviste at behandle naboklage

En klage over, at Odsherred Kommune havde givet tilladelse til dispensation til indgreb i en beskyttet mose og sø i forbindelse med opførelse af et biogasanlæg ved Vig, er blevet helt og aldeles afvist af miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen kommer fra den gruppe af borgere, som siden 2017 har kæmpet imod, at der skal opføres et biogasanlæg tæt på Vig by.