Klage over naturfredning

Et stort naturområde omkring Klint skal fredes, så naturen bevares og offentligheden får bedre adgang til blandt andet de enestående udsigter, området byder på. Repræsentanter for miljøstyrelsen, Odsherred Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, medlemmer af miljø- og fødevareklagenævnet og nogle af de mange borgere, hvis ejendomme ligger indenfor det mere end 85 hektar store naturområde, som nu skal fredes, var tirsdag ude på en såkaldt besigtigelse af området. Beslutningen om at frede området blev truffet i maj sidste år.

Det store opbud skyldes, at der er indkommet to klager fra berørte lodsejere i sagen. Den ene klage er over et erstatningsbeløb, som efterfølgende er blevet afklaret. Den anden klage kommer fra tidligere Trundholm-borgmester, Hans Møller Olsen (V), som ejer en seks hektar stor grund på Skovløbervej, som han har sat til salg som fritids- og jagtområde.