Klage forsvandt i ministerium

Klagen handler om, at den beskikkede censor til den skriftlige eksamen i dansk i maj gav eleverne i tre 9. klasser betydeligt lavere karakterer end klassernes tre dansklærere. 20 elever ud af i alt 66 elever klagede over deres karakterer. Langt de fleste af disse fik 00 eller 02 i karakter.

Klagen til ministeriet blev indsendt den 9. juli. Samtidig udbad Sydskolens ledelse sig vejledning om, hvordan man skulle forholde sig rent praktisk til klagesagen. En studentermedarbejder i ministeriets Kontor for Prøver, Eksamener og Test kvitterede en uges tid senere for klagen, men gjorde samtidig opmærksom på, at ministeriet på grund af sommerferie ikke kunne svare før midten af august. Men ministeriet svarede ikke, og den 8. november 2017 rykkede Sydskolen for et svar. Dagen efter fik Sydskolen så endelig en vejledning til, hvordan man håndterer en klagesag over en beskikket censor.