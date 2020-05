Søren Philipsen, der kan se frem til at blive nabo til et kommende biogasanlæg ved Vig, har tabt sin klagesag og Odsherred Kommunes lokalplan for området.

Klage afvist efter næsten tre år

Odsherred - 14. maj 2020 kl. 15:35 Af Martin Hoffmann Kønig

Den 27.juni 2017 vedtog byrådet i Odsherred Kommune lokalplan nr. 2017-03, der giver mulighed for opførelse af et biogasanlæg nord for Vig, samt en tilhørende miljørapport.

En nabo til det planlagte projekt, der vil komme til at fylde et 10 ha stort område 850 meter nord for Vig og 1,5 km øst for Hønsinge Lyng, klagede den 14.august 2017 over begge dele til Planklagenævnet som siden har »tygget« på sagen.

Grundigt må man formode. I hvert fald har nævnet nu, to år og ni måneder senere, afvist samtlige klagepunkter.

Klagepunkterne var ellers ganske omfattende, og handlede blandt andet om at fire byrådsmedlemmer skulle være inhabile i sagens behandling, annoncering vedrørende høring ikke var tydelig nok, statens interesser var underkendt, at vedtagelsen af lokalplanen med tilladelse til 26 meter høje siloer var usaglig, og at der ikke blev taget passende hensyn til beskyttet natur og dyrebestand.

Altsammen fejet af bordet af Planklagenævnet, der i sin afgørelse dels beklager den lange sagsbehandlingstid dels slår fast, at nævnet mener, at Odsherred Kommune har fulgt alle regler.

Ifølge den klagende nabo, så giver kommunen normalt kun tilladelse til opførelse af kornsiloer, der rager 17-18 meter op i luften, og derfor mente han at biogasfolkene får en positiv særbehandling, da de fik tilladelse til at opføre en silo på 26 meter, men kommunen er i sin gode ret til at fravige sædvanlig praksis, lyder det fra Planklagenævnet.

Klagenævnet slår i sin afgørelse også fast, at de har vurderet om Odsherred Kommune har fulgt de forvaltningsmæssige regler, miljøvurderingslovens regler, procedureregler og ikke mindst reglerne om at beskytte truede dyrearter og natur.

Og det har kommunen, lyder det fra Planklagenævnet.