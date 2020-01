Odsherreds borgmester Thomas Adelskov er jublende glad for regeringens udspil til en udligningsreform, men han frygter for forhandlingerne. Foto: Per Christensen

Kisteglad borgmester frygter politiske forhandlinger

»Hvis det her kommer igennem, så er det en rigtig stor anerkendelse af, at de sociale kriterier hidtil har vendt den forkerte vej. Nu kigger man så på de sociale kriterier på en ny måde, og det er en stor anerkendelse af vores argumenter, så jeg er kisteglad for regeringens udspil. Det er jo ikke penge vi får med det samme, men når det er fuldt indfaset om nogle år, så bliver vi den kommune i landet, der får mest ud af udligningsreformen per indbygger, og det er meget flot. Lige nu frygter jeg mest at de politiske forhandlinger skal trække i den forkerte retning. Mit hedeste ønske lige nu, er, at regeringens udspil bliver vedtaget, så jeg kan sætte mig ned med byrådets partier, og se på, hvordan vi kan hæve serviceniveauet. Det vil handle jo om det grønne område, veje, fortove, sagsbehandlingstider og den service vi kan give borgerne. Det vil gøre, at vi kan ånde lidt lettet op, og at det vil gøre det nemmere at være broger i Odsherred Kommune,« siger han.