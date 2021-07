I Rørvig Kirke har man oplevet, at man på grund af de fortsatte corona restriktioner måtte holde barnedåb over flere omgange.

Send til din ven. X Artiklen: Kirker frustrerede over restriktioner: Helt ud i hampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirker frustrerede over restriktioner: Helt ud i hampen

Odsherred - 13. juli 2021 kl. 06:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Vi råber, skriger, kysser, danser, piller hinanden i håret og berører fremmede mennesker i stor stil, når der har været kaldt til storskærmsarrangementer eller landskamp i Parken.

Det er helt ok, lyder det fra sundhedsmyndighederne, men i kirkerne, hvor adfærden typisk er noget mere afdæmpet, folk som oftest sidder ned, og hovedparten af publikum er i en alder, hvor de fleste er færdigvaccinerede, er der stadig restriktive afstandskrav.

Helt fjollet, lyder det fra store dele af kirke-Danmark, og også i Odsherred.

I Rørvig Kirke fortæller menighedsrådsformand, Birte Pallesen, at de flere gange har måtte holde barnedåb ad flere omgange, for at alle kunne være med, og det koster ekstra personaleudgifter, og hun opfordrer til, at restriktionerne fjernes.

Samme melding er der fra Poul Erik Pedersen, der er menighedsrådsformand i Vig Kirke.

»Efter at have set de mange festlige forsamlinger i forbindelse med fodboldkampene ved EM, så forstår jeg godt dem, der siger, hvad sker der egentlig Joy(kulturminister Joy Mogensen, red.)? Vi har oplevet, at en bisættelse måtte flyttes fra Nr. Asmindrup kirke til Vig, hvor der må være 76 personer, og der har været udfordringer ved barnedåb, så jeg håber restriktionerne laves om,« siger han.

Inge-Lise Christensen, er formand for menighedsrådet i Vallekilde-Hørve Kirke, og hun kalder kirke-restriktioner for »helt ude i hampen,« og håber at restriktionerne fjernes i kirkerne, og selvom der må være 104 i Hørve Kirke, så kan det give udfordringer.

I Højby Kirke må der være 118, og håndsprit til gæsterne er med mild hånd spredt i kirkerummet, give hånd er endnu ikke den gængske hilsemetode og selvom menighedsrådsformand, Grethe Skovgaard, ikke kan melde om aktuelle konflikter i forbindelse med restriktionerne, så forudser hun, at det kan opstå.

»Der kan snildt opstå udfordringer i forbindelse med en bisætte, et bryllup eller en barnedåb, så jeg ønsker meget at restriktionerne ophævet hurtigt,« siger hun.

På Odden fortæller Jørgen Revsbech, at de helt på linje med kollegerne ønsker ændrede restriktioner, men også at de tager det roligt.

»Vi ønsker jo, at tage mest muligt hensyn til at vores ansatte har det godt. Hos os må der være 27 i kirken, 25, hvis der synges. Men vi tager det fra sag til sag, og da selskabet til en barnedåb ønskede at synge en salme fra moderens konfirmation, sagde hendes far, at han garanterede at kun 2/3 af selskabet ville synge, så det klarede vi,« siger han.