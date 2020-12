Provst i Odsherred Provsti, karin Bundgaard Nielsen, tror ikke eventuelle yderligere restriktioner for borgere i Odsherred Kommune, vil få indflydelse på årets julegudstjenester. Foto: Torben Andersen

Kirkene bliver næppe berørt af restriktioner

Hvis Odsherred Kommune kommer med på listen over nedlukkede kommuner, kommer det næppe til at ændre på de allerede eksisterende restriktioner for folkekirkerne, vurderer provst i Odsherred Provsti, Karin Bundgaard Nielsen.