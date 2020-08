Kirken rykker ud i naturen på søndag

»Selv om kirken i denne varme tid er et dejligt køligt sted at opholde sig, er det alligevel en skøn oplevelse at fejre gudstjeneste sammen i fri luft og med lidt højere til loftet end normalt,« siger sognepræst Anders Tangaa Jensen, der, sammen med kirkens øvrige medarbejdere, står for gudstjenesten.