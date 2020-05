Nykøbing Kirke vil i dag ringe med kirkeklokkerne i en hel time for at mindes de fem besættelsesår.

Kirken mindes befrielsen

Menighedsrådsformanden Vagn Ytte Larsen forklarer, at der er tale om kirkens bidrag til at mindes de fem besættelsesår, og dagen efter vil kirken deltage i fejringen af 75-året for Danmarks befrielse med opsætning af flag.