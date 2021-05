Der er fare for at den gamle kirkegårdsmur i Fårevejle kan skride ned ad skrænten. Foto: Marianne Nielsen

Kirkegårdsmur i fare for at styrte sammen

Kirkegårdsmuren ud mod p-pladsen og Adelers Alle i Fårevejle Kirkeby er spærret af og et skilt advarer om nedstyrtningsfare. Muren hælder markant udad og i nogen tid har eksperter arbejdet på en plan for sikring af muren.

- Vi har længe vidst, at den mur ikke havde det så godt, så det seneste års tid har vi arbejdet med en redningsplan for kirkegårdsmuren, men i vinter har den rykket sig meget, og så mente vi, at det var på tide at sikre den, fortæller formand for menighedsrådet Sinna Jakobsen om baggrunden for afspærringen.