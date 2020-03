Kirke udsat for kobbertyveri

- Tyveriet er blevet politianmeldt, da det drejer sig om store kraftige kobberrør til en betydelig værdi. Det er meget ærgerligt, at vi nu igen skal udsættes for problemer ved Højby Kirke. For et par måneder siden blev kirkegårdens toiletter udsat for hærværk. Vi håber, at der er nogen, som har lagt mærke til underlig aktivitet ved kirken i nævnte tidsrum, fortæller Niels-Erik Skov.