En geolog, en kunsthistoriker og en provst - Jakob Walløe Hansen, Jesper Sejdner Knudsen og Karin Bundgaard Nielsen, vil udforske bindeled mellem kirke, kunst og landskab. Her foran Nykøbing Sj. Kirke.Privatfoto

Kirke, kunst og landskab: Spændende rundtur til alle Odsherreds kirker

- Jeg tror ikke, at sådan en række af ture er set før, og jeg glæder mig til, at vi skal udforske de spændende snitflader, der har været definerende for vores samfund, siger geolog Jakob Walløe Hansen.