Kiosk på Odden laves til »delli«

Se billedserie Matthew Parker (tv.) og Markus Oxelman er i gang med at forvandle den gamle kiosk i Havnebyen på Odden til en delikatesseforretning. Allerede nu kan man købe nogle af deres varer på nettet.

Odsherred - 13. februar 2021 kl. 12:50 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

- Vi vil kun sælge gode ting til folk. Det skal bare være godt.

Sådan lyder det samstemmende fra en engelsk kok, Matthew Parker, og en svensk arkitekt, Markus Oxelman.

De er gået sammen om at lave en delikatesseforretning i den gamle kiosk på Østre Havnevej 1 i Havnebyen på Odden, og ambitionen er at sælge mad og drikke af højeste kvalitet.

- Rigtig mange af varerne bliver lokale varer, som vi står inde for. Men det med det lokale er ikke et dogme. Vi vil blandt andet også have grøntsager fra forskellige producenter og udenlandske vine og oste og så videre, siger Matthew Parker.

Kiosken på Odden kommer stedet til at hedde. De har lejet sig ind i butikken, som tilhører ejerkredsen bag bagboen Havnebyens Kaffebar.

- Vi kender dem, og vi har fået meget frie hænder. I starten var det vel egentlig mest en spøg, når vi snakkede om at lave en »delli« her, men pludselig gik det op for os, at det faktisk var en god idé. Det er i hvert fald noget, vi virkelig gerne vil, siger Markus Oxelman - på fint og fejlfrit dansk.

- Lige nu er vi i gang med at lave butikken om. Vi starter helt fra bunden af med indretningen, og det er en omgang »gør-det-selv«, men vi håber, at vi er klar til at åbne om to-tre måneder. Vi ligger på knæ derinde og hiver gamle søm op af gulvet, fortæller Matthew Parker med et smil.

Han taler ikke dansk, men har været kok i Danmark »på engelsk« blandt andet i det nærliggende Birkemosegård, hvor han og Markus Oxelman lærte hinanden at kende, da sidstnævnte også har arbejdet der og er stor madentusiast.

Delikatesserne kan man allerede nu få en forsmag på, for man kan bestille en forsyningskasse online.

- Der er en masse gode varer, som nok skal holde en hel weekend, siger Matthew Parker.

Lørdag den 13. februar deles de første forudbestilte kasser ud. Menuen er blandt andet af kylling, rillettes, frisk grønt, ost, brød og øl og noget til morgenmad.

- Uddelingen sker foran kiosken. Vi har selvfølgelig også nogle ekstra forsyningskasser, hvis man ikke nåede at bestille på nettet. Og så vil man kunne købe cider og øl og lignende, siger Markus Oxelman.