Foto: Per Christensen

07ODS PC Connie H og ungdom Borgermøde pa? Odsherreds Gymnasium om grøn omstilling og væredygtig udvikling arrangeret af Odsherred Kommunes nye udvalg for grøn omstilling. Borgmester Thomas Adelskov (S) introducerer. Tidligere EU- kommissær og klimaminister Connie Hedegaard holder oplæg. Foto: Per Christensen

Kickstartede grønt udvalgsarbejde med klimadebat

Via et såkaldt §17 stk 4 udvalg er borgere og virksomheder inviteret ind i det politiske maskinrum, selvom de ikke er folkevalgte.

- Udvalget skal arbejde med hvordan Odsherred kan flytte sig, og hvad vi kan gøre og skabe i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed. Formålet er at give byrådet en række konkrete anbefalinger til, hvad Odsherred skal gøre, og at få en grundig og bred diskussion, indledte borgmester Thomas Adelskov (S) lørdagens borgermøde, som foregik på Odsherreds Gymnasium med deltagelse af borgere i noget nær alle aldersgrupper.

Men et udvalg, der diskuterer for lukkede døre, var ikke lige nok til at få en bred debat og indspark til udvalgsarbejdets fokusområder.