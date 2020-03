Kenneth Andersen kan lave figurer i træ med motorsaven. Det tager fem-seks timer at lave en stor, flot fugl med rede til. Foto: Niels Sørensen

Kenneths flotte figur

Oftest går han i spidsen for et kuld unge mænd, som begår sig bedre med fysisk arbejde end med passivitet - som eksempelvis en klassisk skoletime - og imponerende ser det ud, når de fælder kæmpestore træer i herredets mange haver.

Motorsaven fungerer som »saks« og træet som »papir«, og så kan man ellers få det, man gerne vil have.

Figur på fem-seks timer

- Drengene kan det også. Vi lærte det på et kursus i Århus. Sådan en figur tager en fem-seks timer at lave, siger Kenneth Andersen og peger på den fugl, han er ved at skabe.