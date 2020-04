Kendt vognmand lukker ned

Vognmand Ole Werner overtog vognmandsforretningen efter sin far, Werner Nielsen, der startede den første lastbil tilbage i 1956, men har nu valgt at slippe rattet og afvikle firmaet. Det hele er gået lidt hurtigere end forventet, for 61-årige Ole Werner og fru og Annette troede det ville tage længer tid at afvikle firmaet.