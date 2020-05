Kendt virksomhed med millionoverskud

Ifølge selskabets ledelsesberetning betragtes årsresultatet som tilfredsstillende, og firmaets direktion skriver, at resultatforventningerne for 2020 som udgangspunkt er på det samme niveau som i 2019.

Men corona-krisen har også gjort det svært for direktionen at forudsige konsekvenserne for firmaets produktion og resultat.

Selskabets ledelse skriver i regnskabet, at den aktuelle ordrebeholdning og beskæftigelse dog gør, at der forventes et positivt resultat for 2020.