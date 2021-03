Kendt udstillingssted bliver til »Fugle-Huset«

Man fristes til at kalde Huset i Asnæs for »Fugle-Huset« i den kommende tid, hvor 13 gæsteudstillere og 12 af Husets faste kunstnere lader sig inspirere af fuglenes verden på udstillingen »Fugl - Fugl - Fugl« og indtager alle bygningens kvadratmeter.

Kunst-projektet skulle have kørt for et år siden men blev ramt af den første store nedluknings-hammer.

Indtil for nyligt var projektet igen i farezonen, de medvirkende kunstnere har knoklet, Huset-formand Dag Aronson har krydset fingre og vredet hænder, og nu ser det ud til at lykkes at få lov til at åbne lørdag den 10. april.