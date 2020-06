Kate Jensen og Ulrik Hansen har aflyst alle de planlagde popup-koncerter her i sommer på grund af corona, forsamlingsforbud og afstandskrav. Foto: Per Christensen

Kendt spillested aflyser alle koncerter: Vi havde ellers glædet os

- Vi har besluttet at aflyse de koncerter, vi ellers havde planlagt for denne sommer, på grund af coronaen, hvor vi naturligvis retter os efter de gældende anbefalinger, lyder det fra parret.

- Det er naturligvis ærgerligt, og enkelte har givet udtryk for, at det er for tidligt at aflyse, nu da genoplukningen er gået i gang.