Kendt slotskøkken klar til genåbning, men det er ikke nemt

- Der er fortsat mange restriktioner, som vi skal sørge for at overholde, både når det gælder scenariet for april og maj, men vi glæder os til at komme i gang, for vi er ikke skabt til lediggang, og har det meget svært med at være på kompensation fra staten, siger han.

- Det ville være til gavn og glæde for os alle, om vi får justeret kompensationsordningerne på en måde, så vi får mulighed for at forberede den åbning af samfundet, som vi alle længes efter. Det gælder for os i restaurations- og oplevelsesbranchen, ligesom det gælder for detailhandlen og mange liberale erhverv, at vi har en del forberedelser at gøre, før vi kan åbne for en forhåbentlig travl sommer. For at være klar til at åbne, skal vi rekruttere, oplære og forberede, men vi har, som det ser ud nu ikke mulighed for at ansætte nye og inkludere dem på kompensationsordning, ligesom vi ikke har mulighed for at inddrage vores medarbejdere, som er hjemsendt, heller ikke i den del af deres arbejdstid, som vi betaler løn for under kompensationsordningen, siger han.