Kendt slot i navnestrid: - Min oldemor drev et madsted, men jeg må ikke bruge mit eget navn

Torsdag slog den nye restaurant »Draughets Bistro« i Asnæs dørene op for de første gæster, men inden da havde de to kokke, Adam Dragsholm og Mads Mobley, som driver stedet, været igennem en navnestrid med Dragsholm Slot, som fastholdt, at slottet havde retten til navnet »Dragsholm«.

Kokkene ville have kaldt deres nye sted »Dragsholm Madsted«, men efter trusler om advokater fra Dragsholm Slot, som ønskede at værne om slottets brand som Michelin-restaurant og varemærkebeskyttelse, valgte de to kokke i stedet at kalde spisehuset for Draughets Bistro. Nu viser det sig imidlertid, at Dragsholm-slægten faktisk har drevet madsted tidligere.