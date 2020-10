Se billedserie Karl Åge Riget-skulpturen blev for nylig løftet op, og transporteret til Alcoat A/S i Vig, som står for renoveringen.

Kendt skulptur får støttekroner til »ansigtsløftning«

Odsherred - 03. oktober 2020 kl. 11:53 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Den er blevet noget bleg og falmet med årene, men nu skal der fuld gang i farverne igen, siger formand for Højby Lokalråd, Ole Nielsen.

Han taler om Karl Åge Rigets farvestrålende skulptur i rustfrit stål, som siden midt-firserne har sat kulør på Højby midtby. Skulputuren af Karl Åge Riget (1933-2001) blev oprindeligt skænket af den tidligere Højby Sparekasse. Opsynet med og ansvaret for skulpturen overgik for nogle år siden til Højby Lokalråd, som også har taget initiativ til renoveringen af kunstværket. Skulpturen har i dag sin faste plads på trekanten ved byens indfaldsveje.

- Men lige nu står den der ikke. Den er sendt til Alcoat i Vig, som skal stå for det kæmpe arbejde med at slibe den ned og reparere den, og give den ny lak. Der skal bruges 13 forskellige farver. Det er et kæmpe arbejde, siger Ole Nielsen.

Højby Lokalråd har søgt Fonde om støtte til den renovering af kunstværket, som ventes at koste 66.000 kroner. Den opgave ville Fondene bag Sjællandske Medier A/S gerne støtte med 5000 kroner.

- Vi er meget glade for pengene. Det viser, at vores arbejde bliver værdsat, så det er et stort skulderklap og en anerkendelse af Karl Åge Riget, siger Ole Nielsen.

De tre fonde der står bag uddelingen er Dagbladet, Næstved Tidende Fonden og Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984.

- Pengene betyder, at vi kan fuldende værket med en ordentlig IT-del. Et skilt med en QR-kode, som kan give folk flere oplysninger om skulpturen med deres mobiltelefon, og lede folk videre til foreningens Facebookside og Karl Åge Rigets enke Vibeke Rigets hjemmeside, og få mere at vide om Karl Åge Riget som person, siger Ole Nielsen.

Han er endnu ikke helt sikker på hvornår skulturen vender tilbage til Højby.

- Pulverlakering tager den tid, den tager. Jeg har ingen dato endnu, men jeg tør godt love, at det skal fejres i det omfang, det kan lade sig gøre og at den står her igen inden jul, siger Ole Nielsen.