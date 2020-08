Nicolaj Kopernikus gik selv på Hørve Skole fra 1973-1983 og delte mange sjove historier og minder under sit visit forleden. Privatfoto.

Kendt skuespiller instruerer kortfilm i Odsherred

Afdelingsleder Susanne Kerndrup og sekretær Kirsten Mitko fortæller, at de fik en opringning fra den tidligere elev, og at der ikke var meget at betænke sig på, da han spurgte om hjælp.