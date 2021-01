Se billedserie Skuespiller Bente Eskesen, Bjergesø, elsker at lave vilde scener på film og teater med skud og teaterblod. I en episode i DR?s »Rejseholdet« for 20 år siden blev hun nedskudt på klos hold af en ung Thure Lindhardt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kendt skuespiller blev skudt på klos hold i »Rejseholdet«: Jeg elsker at lave sådan noget

Odsherred - 15. januar 2021 kl. 15:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Skuespiller og revydirektør Bente Eskesen går dagligt - med afsæt i hjemmet i Bjergesø ved Vallekilde i Odsherred - tur med sin livlige labrador »Carlo« for at få blæst hovedet igennem her i corona-tiden.

- Det hjælper på det hele. Vi oplever en masse på vores ture - ser musvåger og rådyr og alt muligt. Vi kommer ud i vejret og går mange kilometer hver dag. Jeg kan ikke bare gå der inde og være stille hele dagen. Jeg skal ud. Man bliver mere glad af det, siger Bente Eskesen.

Den kendte skuespiller bliver også glad af at spille revy, teater og film, blandt andet en rolle, som hun spillede i DR-krimi-serien »Rejseholdet« for 20 år siden.

- Jeg elsker film med voldsomme skudvekslinger, der er rigtigt godt lavet, hvor skud og timing og fald sidder lige i skabet.

- I »Rejseholdet« blev jeg skudt ned på klos hold af Thure Lindhardt. Jeg var en kunde, der skulle i banken ude på Amager, og så skulle han begå røveri. Og jeg kom i vejen. Det var virkelig sjovt at lave. Jeg havde fået monteret elektroder under blusen, så der kom skudhuller, og jeg havde også blodposer på, så der kom en masse teaterblod.

- Jeg elsker at lave sådan noget. Det er virkelig sjovt, fortæller Bente Eskesen.

- På teaterskolen på Aarhus Teater elskede jeg at spille Shakespeare - med blod allevegne. Det er voldsomt og spændende at lave.

- Jeg måtte desværre lave scenen i »Rejseholdet« to gange, fordi de ikke var tilfredse med første gang, selvom den helt klart var bedst.

- Det var åndssvagt at lave den om, fordi jeg faldt helt rigtigt første gang. Sådan noget er altid bedst første gang. Anden gang tænker man alt for meget på, hvad man gjorde og skal gøre, og så bliver det alt for bevidst, siger Bente Eskesen.

- De havde engageret en stagefight-specialist, som lagde en stor madras ud, jeg skulle falde på. Men jeg ville ikke have nogen madras. Jeg ville falde på fortovet, bare jeg fik et par knæbeskyttere på under kjolen. Man kan da ikke stå og jokke rundt i sådan en madras; det bliver aldrig naturligt at se på, siger skuespilleren.

- Stagefight-specialisten skulle så vise mig, hvordan jeg skulle falde helt rigtigt, når jeg var blevet skudt. Men det havde jeg helt styr på - jeg havde haft stagefight på teaterskolen, og så er jeg også gammel danser, så jeg behøvede ikke råd fra specialisten. Så blev han sur.

- Når man hører lyden af sådan et skud, så reagerer kroppen bare helt naturligt, og så spiller man med og falder, som man skal, fortæller Bente Eskesen.

- Og Thure Lindhardt, der skulle skyde mig på klos hold, elskede også de optagelser. Han rendte rundt og skød og skød med den pistol. Han lød som en hel cowboyfilm. Det var så sjovt, fortæller Bente Eskesen.

Thure Lindhardt var nyuddannet fra skuespillerskolen ved Odense Teater og spillede Kåre, som - hypnotiseret af Ivan (Lars Mikkelsen) - begår kriminalitet.

- Jeg nyder at se film, som er rigtigt godt forberedt og udført, hvor de skyder og falder helt perfekt. Det er fantastisk at se på.

- Da Susanne (Breuning.red.) og jeg rejste rundt i december med vores nisseforestilling, sad jeg og så en film en nat på et hotelværelse i Holstebro. En gangsterfilm. Den var virkelig godt lavet. Sådan noget bang-bang - det er lige mig, siger Bente Eskesen.