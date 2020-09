Kendt sanger vender tilbage til næste år i Helene Haven

Allerede nu kan formand for Musik & Kultur i Odsherred, Anders Munch, afsløre, at Stig Rossen & Vennerne, der spiller musik af Flemming »Bamse« Jørgensen, vender tilbage til Helene Haven, hvor orkestret afsluttede sæsonen i august i år.

- Stig & Vennerne har sagt ja til at komme tilbage, de var meget glade for at spille hos os, og vi og publikum var meget glade for at have dem, siger Anders Munch.