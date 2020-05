Kendt maskinfabrik klarer krise uden fyringer

De fleste medarbejdere med kontorarbejdspladser har arbejdet hjemme i marts og april, men er nu ved at vende tilbage for at arbejde i Fårevejle, hvor vi har taget alle de kendte forholdsregler for at begrænse smittespredningen, og det har fungeret over al forventning, idet vi så vidt vides ikke har haft nogle bekræftede tilfælde af covid-19 sygdommen. Jeg synes, at vores medarbejdere har taget situationen flot og udvist stor ansvarlighed og fleksibilitet,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.