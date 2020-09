Kendt kunstners monumentale Christiansborg-serie udstilles på museum

- For os handler det om, at et af Maja Lisa Engelhardts hovedværker, der hidtil har været ophængt i et lukket forum, nu bliver tilgængeligt for den brede offentlighed. Alle får chancen for at opleve malerierne nu, og det er kunstneren oprigtigt glad for, siger Britta Tøndborg.