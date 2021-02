Kendt kunst-hus holder lige skindet på næsen

- Vi håber, at vi kan få lov til at åbne udstillingsåret den 6. marts med udstillinger med Martha Kramær og Louise Sejersen, en fællesudstilling med Husets kunstnere og Indigo Richards og Anders Qvist Nielsen i X-rummet, siger Dag Aronson.

- Vi holder lige skindet på næsen stadigvæk, fordi vi endte med at få en god sommer sidste år, da vi endelig fik lov til at åbne efter tre måneders nedlukning.

- Folk var sultne efter at komme ud og opleve kunst og kultur, og vi solgte ret godt og indhentede den tabte omsætning. Det hjalp også meget, at vi holdt lodtrækning for Husets Venner om et kunstværk, og medlemmerne bakkede flot op og købte næsten 500 lodder.