Kendt komiker fyldte hurtigt pool-huset

Odsherred - 01. marts 2020

- Jeg har drukket coke zero i mange år, for at tabe mig. Men jeg har tydeligvis ikke drukket nok, sagde Anders Mattesen til et begejstret og medlevende publikum, da han søndag eftermiddag gik på scenen i PoolWorld.dk i Herrestrup, hvor det blev fejret, at forretningen er flyttet fra Hagested ved Holbæk til Herrestrup. Det blev til 45 minutters optræden med indlagt ekstranummer - og mange grin blandt de udstille spabade.

- Det har været en helt fantastisk dag. Jeg har ligget vågen om natten og frygtet, at der ingen mennesker ville komme, eller at vi ville blive lagt ned, hvis der kom rigtig mange mennesker. Det er næsten det, der er sket, sagde Per Grønning efter Anders Mattesens optræden.

Han havde ikke det nøjagtige tal, men havde en fornemmelse af, at mellem 150 og 200 mennesker var kommet forbi.

- Både Anders Mattesen og jeg har været lidt bekymret for, hvordan det ville være med et af hans show i de her omgivelser. Det er en gammel drengedrøm for mig, at have Anders Mattesen på scenen i min butik, som nu er blevet opfyldt. Lidt drengerøv skal man være en gang imellem, sagde Per Grønning.

Han var ikke i tvivl om, at det ikke var alle, som var kommet til dagens stand-up, som ville ende med at købe en poool eller et vildmarksbad.

- Jeg tror mange kunder er kommet, fordi de er interesserede i den nye butik. Andre for at se Anders Mattesen, men har måske overvejet, at købe et af vores produkter. Selvfølgelig er der også nogen af dem, som er her i dag, som kun er kommet for at se Anders Mattesen. Men det kunne jo være, at de nu er blevet interesserede, sagde Per Grønning.