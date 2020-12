Klassisk festival siger farvel til museum: Vil ikke flyttes fra koncertsal til atrium-gård

- Vi er så blevet tilbudt, at vi kan arrangere koncerter i atriumgården, men det har vi sagt pænt nej tak til. Fra indgangen går man lige ind i atriumgården, og det ville betyde, at vi skulle lukke publikum direkte ind i koncert-lokalet. Vi ville ikke kunne gå - bag lukkede døre - og arbejde med opstilling og kunstnere lige før koncerterne, før publikum lukkes ind, forklarer festivallederen.

- Der er også søjler i atriumgården, som ville tage noget af udsynet for mange mennesker. Og så er der glastaget, der i sig selv ikke er et problem, men som i regnvejr vil byde på trommesolo og skarpt lys-indfald i solskin.

- Vi har været glade for at være på glasmuseet, men nu kan det ikke lade sig gøre mere, og sådan er det. Vi ser fredsommeligt på det hele. De er sat i verden for at lave glasmuseum og vil lave det på en anden måde nu - vi skal lave kammermusikfestival, og nu skal vi ud og finde et nyt sted, siger Bjørn Monberg.